МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подскочил по итогам торгов вторника на 6% по основным биржевым индексам. Цены на газ в Европе завершили торги ниже 1100 долларов

Уверенный отскок котировок наиболее ликвидных акций "широким фронтом" проходил после их ощутимого падения на протяжении последних нескольких сессий.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии подскочил на 6,05%, до 2318,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 6,24%, до 999,84 пункта.

С середины апреля индекс Мосбиржи уверенно падал: потерял 13,5% за предыдущие восемь сессий и ушел к минимумам с 24 февраля.

РЫНОК ОТСКОЧИЛ

Российский рынок акций во вторник уверенно вырос, отскочив после сильного падения предыдущих дней. По оценкам экспертов, оно было связано с процессом перевода депозитарных расписок в российские акции, который заканчивался во вторник. Покупка этих бумаг у нерезидентов проходила с дисконтом, что толкало покупателей на быстрые арбитражные продажи на Мосбирже и давило на котировки.

Завершение этого процесса толкнуло маятник в другую сторону – игроки откупали упавшие акции, а брокеры, открывавшие короткие позиции закрывали их, также толкая вверх котировки.

В то же время, причины повышательного импульса связаны как с серьезной перепроданностью голубых фишек, так и с новостным фоном, добавляет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Во-первых, появились сигналы о том, что переговорная активность по деэскалации конфликта на Украине не зашла в тупик, а кроме того, судя по всему, шестой пакет санкций ЕС не затронет российский нефтегазовой экспорт в значительной степени", — поясняет он.

В лидерах роста цены оказались бумаги "Газпрома" (+9,5%), "Лукойла" (+9,2%), Сбербанка (+9,4%), префы "Татнефти" (+8,6%), акции "Новатэка" (+8,5%). Упали бумаги Petropavlovsk (-2,7%), HeadHunter (-1%), Polymetal (-0,3%), Qiwi (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Отскок на рынке, где доминируют частные инвесторы – физлица – важный психологический триггер, который позволяет рассчитывать краткосрочно на дальнейшее повышение российских биржевых индексов, рассуждает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 27 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2225-2375 пунктов", — добавляет он.

В среду индекс Мосбиржи может продолжить рост вплоть до отметки 2400 пунктов, рассчитывает Жильников из Промсвязьбанка.

"Однако свои коррективы в рост индекса может внести готовящийся шестой пакет санкций в адрес РФ со стороны ЕС, который может затронуть ограничение поставок на энергоносители", — предупреждает он.