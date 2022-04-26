МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Белоруссия планирует нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Канада планирует рассмотреть возможность продавать изъятые активы россиян

"В этой пятилетке мы планируем повысить производство продукции сельского хозяйства на 14%, в 2025 году произвести 9,2 миллиона тонн молока и 2,1 миллиона тонн мяса, а экспорт продукции вывести на уровень 8 миллиардов долларов", — приводит слова Брыло агентство Белта.

Он отметил, что с 1995 года благодаря модернизации удалось увеличить производство молока в стране в 1,5 раза, а производство мяса — фактически в 2 раза. "Сегодня мы полностью обеспечили рынок продуктами питания, а наши предприятия работают стабильно. В линейке нашего производства более 1,5 тысячи наименований молочной продукции и более 1 тысячи мясной. В прошлом году экспорт белорусской продукции составил 6,7 миллиарда долларов. В поставках продовольствия сбоев не наблюдается, своевременно проводится посевная кампания", — рассказал министр.

Также он заявил, в этом году по итогам двух месяцев этого года на экспорт уже было поставлено продукции на миллиард долларов. По словам Брыло, это обеспечивает предпосылки к тому, что к концу этого года экспорт продовольствия превысит 7 миллиардов долларов.