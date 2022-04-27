МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов несколько раз менял направление движения и перешел к росту на 1,8% по индексу Мосбиржи и на 1,46% по долларовому индексу РТС, следует из данных Московской биржи. Инвестстратег предупредил, что ждет рубль после майских праздников

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск растет на 1,8%, до 2357,14 пункта, индекс РТС — на 1,46%, до 1014,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 27 копеек, до 73,28 рубля, курс евро растет на 5 копеек, до 76,89 рубля.

В лидерах роста акции "Мечела" (+5,7%) и "Аэрофлота" (+3,25%). Акции "Газпрома" после небольшого снижения в начале торгов перешли к росту и показывают повышение больше 2%.