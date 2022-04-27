МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после падения ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,24%, до 7404,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 6435,19 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 13806,83 пункта.

Несмотря на общие негативные тенденции после падения на Уолл-Стрит по итогам вторника, индексы Европы начинают день ростом, который обусловлен коррекцией. Французский и немецкий индикаторы за предыдущие три торговых сессии снизились на 4,5% и 5% соответственно. Британский FTSE единственный закрылся в небольшом плюсе во вторник, однако ранее он уменьшился на 3,3%.

Такой коррекции не препятствует и макростатистика. Так, по данным исследовательской компании GfK индекс доверия потребителей к экономике Германии резко снизился — до минус 26,5 пункта с предыдущего значения апреля в минус 15,7 пункта.

Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат в апреле опустился в стране до минимума почти за 20 лет — минус 31,3 пункта, а "готовность потребителей покупать" уменьшилась до минус 10,6 пункта с минус 2,1 пункта месяцем ранее. Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране в апреле упал до минус 16,4 пункта с минус 8,9 пункта месяцем ранее.