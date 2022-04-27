МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду после того, как сами индексы заметно потеряли по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов

По состоянию на 14.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,77%, до 33404 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 13024 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4186,25 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные торги могут открыться ростом фондовых индексов. Накануне биржи упали, а самое сильное снижение пришлось на NASDAQ — 3,95%. В среду индексы, вероятно, будут компенсировать потери вторника.

Вместе с тем инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Так, акции Alphabet дешевеют на предторгах на 4% после того, как компания отчиталась о сокращении чистой прибыли в прошлом квартале в годовом выражении на 8,3%. Ценные бумаги Microsoft тем временем растут в цене на те же 4%. В ночь на среду компания сообщила о росте чистой прибыли за первые три квартала текущего финансового года на 25%.

"Рост прибыли в этом квартале в целом довольно устойчивый, но рынки в основном сосредоточены на некоторых макроэкономических опасениях, связанных с агрессивным ужесточением монетарной политики ФРС", — отметила инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Эмили Роланд (Emily Roland), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.