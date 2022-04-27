МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на 3,5% по индексу Мосбиржи, поднимаясь выше отметки 2400 пунктов впервые с 18 апреля, индекс РТС прибавляет 4%, следует из данных Московской биржи. Курс евро к доллару упал до пятилетнего минимума

Индекс Мосбиржи к 15.28 мск рос на 3,53%, до 2400,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,02%, до 1040,05.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 81 копейку, до 72,78 рубля, курс евро — на 1,22 рубля, до 75,6 рубля.

Лидерами роста являются акции Сбербанка (+5,87%), "Лукойла" (+3,63%), "Аэрофлота" (+5,63%) и расписки Ozon (+7,68%), VK (+9,98%) и "Яндекса" (+10,38%.