МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду уверенно рос – второй день подряд по основным биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи. Итальянская Eni готова к открытию рублевых счетов в "Газпромбанке"

Котировки корректируют провал второй половины апреля после завершения программы перевода расписок в акции российских компаний.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 4,56% — до 2424,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,92%, до 1049,04 пункта.

Во вторник основные индексы подскочили на 6% каждый. С середины апреля индекс Мосбиржи уверенно падал: потерял 13,5% за восемь сессий и ушел к минимумам с 24 февраля.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ОТСКОК

Российский рынок акций в среду подложил уверенно расти, отскакивая после сильного падения предыдущих дней. Завершение процесса перевода депозитарных расписок в российские акции инициировало закрытие коротких позиций брокерами и откуп упавших акций.

Позитивным моментом в этой игре стало решение Банка России ограничить возможности для ускоренной распродажи акций после их конвертации из иностранных депозитарных расписок. Профучастники-депозитарии должны будут ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. То есть образовавшийся навес акций на продажу не будет давить на котировки ввиду ограниченности продаж.

Рынок нефти в среду вечером падал на 0,8% до 103,8 доллара за баррель сорта Brent. Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 0,7 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона баррелей.

В лидерах роста цены оказались бумаги Globaltrans (+15%), VK (+14,2%), Ozon (+10,6%), TCS Group (+21,6%), акции "Аэрофлота" (+7,4%) и "Яндекса" (+9,2%). Упали префы "Мечела" (-7,1%) и "Татнефти" (-0,7%), бумаги АФК "Системы" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Общерыночный сентимент несколько улучшился по сравнению с предыдущим днем, при этом беспокойство у инвесторов вызывает ситуация с коронавирусом в Китае, которая грозит замедлением роста второй по размеру экономики мира, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В четверг импульс роста может сохраниться, но уже в более сдержанном формате в силу достижения локальной технической цели – 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Движение к уровням 2600-2800 пунктов потребует свежих драйверов, к примеру, сигналов прогресса в переговорном процессе по Украине. В четверг индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2350-2500 пунктов", — сказал он.

Индексы Мосбиржи и РТС устремились к очередным сопротивлениям 2500 и 1060 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Второй день подряд уверенного повышения формирует предпосылки для продолжения покупок, которые, однако, пока что носят скорее спекулятивный характер", — добавляет она.