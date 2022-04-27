МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует запустить торги гонконгскими акциями в ближайшие недели, заявил глава российской торговой площадки Роман Горюнов в ходе стрима с инвестбанкиром, профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом.

"Точной даты пока нет, но я бы сказал так, что счет пошел на недели", — ответил Горюнов на вопрос, есть ли понимание по дате начала торгов гонконгскими акциями.

"Мы спокойно подготовимся, участников подготовим, после этого будем уже определять дату", — добавил он.

"СПБ Биржа" уже несколько лет разрабатывает проект запуска торгов гонконгскими акциями.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.