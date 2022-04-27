МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы завершили торги среды ростом, динамике способствовал рост индексов США и коррекция, кроме того, евро подешевел к доллару до минимума 2017 года, свидетельствуют данные торгов. США продолжат вводить санкции против России в ближайшие недели

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,53% — до 7425,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 6445,26 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 13793,94 пункта.

Удешевление евро к доллару поддержало европейские биржи, поскольку ослабление национальной валюты увеличивает относительный доход компаний-экспортеров региона. В ходе торгов курс евро к доллару опустился ниже 1,06 доллара за евро впервые с апреля 2017 года.

Увеличение индексов США также несколько поддержало европейские индексы. Сказалась и коррекционная динамика: днем ранее индексы CAC 40 и DAX опустились на 0,54% и 1,2% соответственно.

"Мы наблюдаем некоторое возвращение оптимизма в среду, хотя все еще присутствует много скрытого беспокойства на фоне смешанного сочетания финотчетов и роста неопределенности", — отметил рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Франс Пресс.