МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. Граждан предупредили о скором развороте курса доллара

По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.