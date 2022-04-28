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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220428/836777627.html
Курс евро к доллару впервые достиг пятилетнего минимума
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. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до... ПРАЙМ, 28.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.