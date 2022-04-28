МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть падают на опасениях за спрос в Китае

По состоянию на 9.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,98 доллара, или на 0,74%, до 1874,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,58%, до 23,09 доллара за унцию.

Американская валюта продолжает в значительной степени укрепляться по отношению к другим основным валютам – в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, доллар также подорожал к иене до рекордного с 2002 года уровня.

На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в том числе и золота, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.