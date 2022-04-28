МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Доллар растет к иене в четверг утром на фоне публикации итогов заседания Банка Японии, его курс впервые с апреля 2002 года превысил уровень в 130 иен, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару впервые достиг пятилетнего минимума

По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару снижается до 1,0488 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 130,25 иены со 128,42 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,57%, до 103,53 пункта.

В четверг утром инвесторы оценивают итоги заседания Банка Японии. Так, центробанк в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Такая ставка сохраняется с января 2016 года. Решение японского регулятора негативно сказалось на иене, особенно после повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США до 0,25%.

Кроме того, инвесторы ожидают, что ФРС может продолжить повышать базовую процентную ставку с нынешних 0,25-0,5%.