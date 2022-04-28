МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром умеренно снижается на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет вслед за укреплением доллара

По состоянию на 9.35 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,47%, до 4,4425 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 9856 долларов, алюминия — выросла на 0,95%, до 3093,5 доллара, цинка — на 0,86%, до 4219,5 доллара.

Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к другим основным валютам. Так, в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, а курс доллара к иене подскочил до рекордного с 2002 года уровня.

На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в частности, меди, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.