На 9.35 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex падал в цене до 4,4425 доллара за фунт
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром умеренно снижается на укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.35 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,47%, до 4,4425 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,04%, до 9856 долларов, алюминия — выросла на 0,95%, до 3093,5 доллара, цинка — на 0,86%, до 4219,5 доллара.
Американская валюта продолжает укрепляться по отношению к другим основным валютам. Так, в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, а курс доллара к иене подскочил до рекордного с 2002 года уровня.
На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в частности, меди, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.
https://1prime.ru/Financial_market/20220428/836778356.html