МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг с утра продолжает повышаться: евро обновил минимумы с марта 2020 года — в районе 74,35 рубля, но потом растерял рост; доллар тестирует круглую поддержку в 72 рубля, следует из данных Московской биржи. Пара доллар-рубль опустилась в зону 71-73 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 31 копейку, до 72,47 рубля, евро — прибавлял 3 копейки, до 75,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро опускался до 74,35 рубля — минимума с марта 2020 года, доллар — до 72 рублей ровно (с 20 апреля).