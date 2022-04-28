МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в основном ростом на позитиве из США и итогах заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,58% — до 2975,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,71% — до 1808,47 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,65% — до 20276,17 пункта. Южнокорейский Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

В четверг индексы АТР в основном остались в плюсе. Серьезное влияние на азиатские торги оказали позитивные настроения в США. Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) сообщила, что по результатам первого квартала количество активных пользователей ее соцсети за март выросло в годовом выражении на 3% — до 2,94 миллиарда. Инвесторы позитивно отреагировали на эти данные. Акции компании на предторгах в США подскакивают в цене на 17,69%.

Японский индекс вырос на новостях от Банка Японии. Регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, японский центробанк ожидаемо вернулся к докоронавирусному уровню выкупа активов в 5 триллионов иен.

"Была подтверждена позиция Банка Японии по сохранению или даже усилению политики смягчения. Это привело к дальнейшему падению иены, что принесло облегчение инвесторам", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший стратег Toyo Securities Рюта Оцука (Ryuta Otsuka).

*Запрещенная в России организация