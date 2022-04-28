МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Евро и иена продолжают торговаться к доллару у минимумов с 2017 года и 2002 года соответственно, в то время как инвесторы оценивают политики мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Компания VK сообщила о покупке сервисов "Ядекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"

По состоянию на 14.24 мск курс евро к доллару снижается до 1,0505 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 130,64 иены со 128,42 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 103,67 пункта.

Ранее в ходе торгов курс евро опустился к доллару ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, а иена опустилась до 130 иен впервые с апреля 2002 года.

Давление на валюты оказывает расхождение монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии с политикой Федрезерва США, который придерживается более ястребиной позиции. Так, ранее в четверг Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом он повысил прогноз роста ВВП страны на 2022 финансовый год (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) до 2,9% с 3,8% и повысил прогноз по инфляции в отчетном периоде до 1,9% с 1,1%.

Ближайшее заседание ЕЦБ запланировано на июнь. До сих пор банк, в отличие от ФРС, не повышал ставку (она находится на нулевом уровне), хотя инфляция в еврозоне ускоряется и может ускориться еще сильнее из-за энергетического кризиса.

Заседание ФРС США пройдет в мае. По данным CME Group, 96,5% аналитиков прогнозируют повышение ставки сразу на две минимальные ступени — до 0,75-1% годовых.