МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Депозитарные расписки VK и акции "Яндекса" демонстрировали рост на фоне новости о том, что VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", следует из данных Московской биржи.

Депозитарные расписки VK перед сообщением о планирующейся сделке снижались на 4,63% к уровню закрытия среды — до 412,2. На новости о приобретении VK сервисов "Яндекса" ценные бумаги отреагировали ростом к закрытию на 0,13%, до отметки 432,6, отыграв свое дневное падение. Впоследствии бумаги вновь перешли к снижению, к 15.11 они падают на 1,94% и торгуются на уровне 424,4 рубля за расписку.

Акции "Яндекса" в ходе сессии торговались выше уровня закрытия среды на 2,09% и после сообщения о сделке показали скачок на 5,26%, до уровня 1880 рублей за акцию. К 15.11 мск котировки "Яндекса" растут на 2,37%, до 1792 рубля за бумагу.

Ранее в четверг компания VK сообщала, что договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.