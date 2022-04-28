МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг на сильных корпоративных отчетах компаний, а фьючерс на NASDAQ подскакивает на 1,6% на отчете Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook** и Instagram**) запрещена в России как экстремистская), свидетельствуют данные торгов. Себестоимость добычи ресурсов у Wintershall Dea вырастет почти в 2 раза

По состоянию на 15.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,56%, до 33431 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,56%, до 13211,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 4226,75 пункта.

Поддержку фондовым индексам оказали финансовые отчеты компаний, которые превзошли ожидания аналитиков. Так, ранее Meta* сообщила об увеличении числа ежедневно активных пользователей в марте на 4%, до 1,96 миллиарда человек. Акции компании на предварительных торгах дорожают почти на 15%.

При этом аналитики полагают, что в конечном итоге, сильные финансовые отчеты могут побудить Федеральную резервную системы (ФРС) США придерживаться "ястребиной политики", которая может неблагоприятно сказаться на развитии экономики в условиях геополитической напряженности.

"По иронии судьбы, чем лучше фон корпоративных доходов, тем меньше риск рецессии, а значит ФРС может более агрессивно повышать ставки. А последствия от повышений еще подлежат оценке. Парадоксально, как хорошие корпоративные новости могут в конечном итоге стать плохими для рынка", — отметил глава инвестиционной стратегии Investec в Великобритании Роджер Ли (Roger Lee), чье мнение приводит агентство Булмберг.

При этом ранее минторговли США опубликовало данные, согласно которым ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Это первое снижение экономики США со второго квартала 2020 года. Однако фьючерсы практически не отреагировали на эти данные.

* Запрещенная в России организация

** Соцсеть, признанная в России экстремистской