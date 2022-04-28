МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются, инвесторы обращают внимание на продолжающийся сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. ВВП США сократился в первом квартале согласно первой оценке

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,22%, до 33373,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 12547,09 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 4203,5 пункта.

Трейдеры обращают внимание на продолжение сезона корпоративной отчетности. Так, бумаги Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) дорожают на 12,5%, компания за квартал нарастила число ежедневно активных пользователей соцсети на 4%. Фирма также сократила прогноз расходов на текущий год до 87-92 миллиарда долларов с прежних 90-95 миллиардов.

Акции Mastercard дорожают на 3,6%, поскольку показатели выручки и прибыли на акцию оказались выше ожиданий рынков. Бумаги McDonald's растут в цене на 1,8%, финпоказатели компании за квартал оказались также лучше прогнозов аналитиков.

Вместе с этим, бумаги Tesla дешевеют на 5,2% после неудачной попытки восстановиться от падения на 12% после решения главы этой компании Илона Маска приобрести компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. Акции самой соцсети дешевеют на 0,3% после финотчетности. Компания получила прибыль меньше, чем ожидали эксперты, а также отозвала финансовый прогноз.

Акции Ford теряют 5,8% стоимости, компания в первом квартале получила чистый убыток после прибыли ранее, выручка оказалась меньше прогнозов.

* Запрещенная в России организация