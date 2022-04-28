МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам, ускоряясь по сравнению с показателями часами ранее, в то время как трейдеры оценивают перспективы монетарной политики основных мировых регуляторов, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото продолжает падать в четверг вечером

По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,0484 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 131,22 иены со 128,42 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,86%, до 103,84 пункта.

Утром курс доллара превысил 130 иен — впервые с апреля 2002 года, а теперь уже значительно превзошёл уровень в 131 иену.

Трейдеры следят за перспективами монетарной политики в мире. И к такому значительному укреплению доллара приводит расхождение в решениях японского, а также Европейского, центробанков с политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая уже начала цикл повышения учётной ставки в ответ на высокую инфляцию.

Ранее в четверг центробанк Японии в очередной раз решил сохранить свою учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Что же касается ЕЦБ, то его следующее заседание запланировано на июнь, и его ставка находится на рекордно низком нулевом уровне.