МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрылись в четверг снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1070 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Индия хочет приобрести российские активы в "Роснефти" и "Сахалине-1"

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1140 долларов. В целом в ходе торгов цены колебались в диапазоне от уровня открытия до 1090 долларов.

Максимум торгов составил 1150,8 доллара незадолго после открытия, перед закрытием был установлен суточный минимум в 1056,4 доллара. Итоговая цена закрытия составила 1068,9 доллара за тысячу кубометров, что — с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 9% ниже расчетной цены среды в 1177,4 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля).