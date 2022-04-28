В ходе торгов цены колебались в диапазоне от уровня открытия до 1090 долларов
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе закрылись в четверг снижением на 9%, опустившись чуть ниже 1070 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1140 долларов. В целом в ходе торгов цены колебались в диапазоне от уровня открытия до 1090 долларов.
Максимум торгов составил 1150,8 доллара незадолго после открытия, перед закрытием был установлен суточный минимум в 1056,4 доллара. Итоговая цена закрытия составила 1068,9 доллара за тысячу кубометров, что — с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 9% ниже расчетной цены среды в 1177,4 доллара.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля).
https://1prime.ru/Financial_market/20220428/836784747.html