МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи завершили торги четверга ростом на 1%, инвесторы обратили внимание на сезон корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Молдавия готовится к возможной остановке поставок российского газа

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,13% — до 7509,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 6508,14 пункта, немецкий DAX — на 1,35%, до 13979,84 пункта.

Трейдеры следят за продолжением сезона корпоративной отчетности.

Акции TotalEnergies подорожали на 3,7%, компания в первом квартале 2022 года увеличила чистую прибыль в годовом выражении в 1,5 раза — до 4,9 миллиарда долларов, выручка за отчетный период выросла в 1,6 раза — до 63,9 миллиарда.

Бумаги Barclays выросли в цене на 3,1%, хотя чистая прибыль банка за квартал снизилась на 18%, операционная прибыль увеличилась при этом на 9%. Компания Unilever увеличила объем продаж на 12% в первом квартале, акции фирмы подорожали в четверг на 2,7%.