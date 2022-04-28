МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль укрепился к доллару вторую сессию подряд, завершив торги немного выше 72 рублей за американскую валюту, при этом символически снизился к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. Европейские фондовые индексы завершили торги уверенным ростом

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 70 копеек — до 72,08 рубля, евро вырос на 6,5 копейки — до 75,37 рубля.

"Меры валютного регулирования, отсутствие нерезидентов на валютном рынке, а также продажа основной части валютной выручки компаниями-экспортерами работают в пользу российской валюты", — отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

РУБЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННО

В ходе торгов доллар опускался ниже 72 рублей впервые с 20 апреля, евро еще утром опускался до 74,35 рубля – это очередной минимум с марта 2020 года.

Помимо устойчивого профицита торгового баланса рубль вечером поддержал рост нефтяных котировок.

Нефтяные котировки получили импульс к росту после того, как в Германии сообщили, что больше не выступают против эмбарго на импорт российской нефти, поясняет Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Такой шаг открывает возможность введения нефтяных ограничений уже в готовящемся шестом пакете санкций ЕС. Тем не менее в целом цены на нефть еще не преодолели значимых среднесрочных сопротивлений, которые расположены у апрельских пиков 115 долларов и 109 долларов (для Brent и WTI, соответственно – ред.) и, значит, продолжают боковое движение.

"В четверг курс рубля к доллару приблизился к уровню 72. Ранее при достижении этих уровней регулятор предпринимал шаги к "раскрепощению" рублевого курса, здесь проходит область, уход ниже которой не выгоден с точки зрения наполнения бюджета, который сверстан исходя из среднего курса 72,1 в 2022 году", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Не исключено, что о новых послаблениях будет объявлено по итогам завтрашнего заседания ЦБ РФ, считает он.

Кроме того, в том случае если ключевая ставка будет снижена с 17% более чем на ожидаемые 2 процентных пункта — до 13-14%, рубль также может попасть под умеренное давление. Отметим и рост индекса доллара DXY к максимам за 20 лет", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Кожухова из "Велес Капитала" напоминает, что в пятницу состоится решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск) регулятора.

"Основным же фактором укрепления рубля является устойчивый профицит торгового баланса — он обеспечивает приток валюты в страну, в то время как традиционные каналы её оттока фактически заблокированы", — комментирует Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Аналитик считает, что предпосылок для разворота этого тренда пока нет. Это значит, что с большой долей вероятности доллар США в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 70-75 рублей, полагает он.

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в пятницу курс пары доллар-рубль может формироваться в пределах 72-80 рублей.