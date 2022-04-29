МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне коррекционного ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,92 доллара, или на 0,78%, до 1906,22 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,93%, до 23,397 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,3% после шести дней роста. На этом фоне инвесторы обратились к золоту, которое при ослаблении американской валюты становится более выгодным.
В то же время котировки золота готовятся завершить снижением как эту неделю, так и месяц. С понедельника золото подешевело на 1,4%, а с начала апреля – на 2,2%. Месячная динамика стала худшей с сентября прошлого года.