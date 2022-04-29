МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне коррекционного ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на рисках ввода эмбарго на сырье из России

По состоянию на 8.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,92 доллара, или на 0,78%, до 1906,22 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,93%, до 23,397 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,3% после шести дней роста. На этом фоне инвесторы обратились к золоту, которое при ослаблении американской валюты становится более выгодным.

В то же время котировки золота готовятся завершить снижением как эту неделю, так и месяц. С понедельника золото подешевело на 1,4%, а с начала апреля – на 2,2%. Месячная динамика стала худшей с сентября прошлого года.