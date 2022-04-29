МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет на общем рыночном оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Доллар коррекционно слабеет к иене и евро

По состоянию на 9.18 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,9%, до 4,4838 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,61%, до 9697 долларов, алюминия — на 2%, до 3031,5 доллара, цинка — на 1,97%, до 4136,5 доллара.

В пятницу на рынках наблюдается подъем рисковых настроений — фондовые рынки Азии растут, нефть дорожает, а евро укрепляется к доллару.

Также рост стоимости меди поддерживает коррекционное ослабление доллара — его индекс (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 103,28 пункта.