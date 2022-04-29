МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,5% — до 8,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи. "СПБ Биржа" хочет запустить торги гонконгскими акциями в ближайшие недели

Комиссионные доходы увеличились в годовом выражении на 15,1%, до 10,6 миллиарда рублей, операционные расходы — на 46%, до 6,603 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 17,8%, до 11,1 миллиарда рублей.