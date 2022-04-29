МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Выпуск облигаций компании "Боржоми" в ходе торгов на Московской бирже теряет в цене более 40% на новости о приостановке производства, свидетельствуют данные торговой площадки. "Боржоми" заявила о приостановке производства в Грузии

Компания "Боржоми" в пятницу заявила, что временно приостанавливает производство на обоих заводах Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.

По состоянию на 12.55 мск облигации торгуются на уровне 53,5% от номинала против закрытия накануне на уровне 89,9% от номинала, теряя тем самым в цене 40,5%.

Компания "Боржоми Финанс" разместила дебютные пятилетние облигации на Московской бирже в феврале 2021 года в объеме 7 миллиардов рублей со ставкой полугодовых купонов в размере 7,6% годовых.