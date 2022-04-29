МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций отреагировал небольшим ростом на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 14% с 17% и в моменте поднимался на 0,34 п.п. — до 2,04% к закрытию по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Индекс Мосбиржи к 13.50 мск показывает рост на 1,74%, до 2425,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,44%, до 1078,02 пункта на фоне укрепления рубля.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 1 рубль и снижается до 71,07 рубля, курс евро — на 1,14 рубля, до 74,23 рубля.