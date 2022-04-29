МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Привязка курса рубля к золоту не обсуждается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина оценила вероятность дефолта России

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что научным сообществом предложен проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Патрушев подчеркнул, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.

"Что касается привязки курса рубля к золоту — это не обсуждается никак", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, насколько серьезно обсуждается создание финансовой системы с рублем, привязанным к золоту.