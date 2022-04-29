МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ РАЗРЕШИЛО ГАЗПРОМУ ПРОДОЛЖИТЬ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ЗА РУБЕЖОМ — КОМПАНИЯ

ГАЗПРОМ НАПРАВИЛ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛОНДОНСКУЮ И СИНГАПУРСКУЮ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ О ДЕЛИСТИНГЕ РАСПИСОК НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ — КОМПАНИЯ

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