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2022
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"Газпром" не будет продолжать обращение депозитарных расписок за рубежом
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. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ РАЗРЕШИЛО ГАЗПРОМУ ПРОДОЛЖИТЬ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ЗА РУБЕЖОМ — КОМПАНИЯ ГАЗПРОМ НАПРАВИЛ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛОНДОНСКУЮ И СИНГАПУРСКУЮ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ О... ПРАЙМ, 29.04.2022
рынки, экономика, новости
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ РАЗРЕШИЛО ГАЗПРОМУ ПРОДОЛЖИТЬ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ЗА РУБЕЖОМ — КОМПАНИЯ
ГАЗПРОМ НАПРАВИЛ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛОНДОНСКУЮ И СИНГАПУРСКУЮ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ О ДЕЛИСТИНГЕ РАСПИСОК НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется