МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России могло получить разрешение регулятора США на оплату обязательства по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах с использованием золотовалютных резервов (ЗВР), сказал РИА Новости генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков. Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

Ранее в пятницу Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, которые должны были быть осуществлены в начале апреля. Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" в сумме 564,8 миллиона долларов и выплата купонного дохода по евробондам "Россия-2042" в сумме 84,4 миллиона долларов доведены до платежного агента по этим еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch, уточнило ведомство.

"Минфин получил разрешение американских регуляторов на использование средств ЗВР для расчетов с держателями еврооблигаций. Их (иностранных регуляторов — ред.) мотивация понятна — ранее Минфин уже выкупил бумаги у российских держателей, поэтому отказ негативно ударил бы в основном по западным инвесторам", — сказал Третьяков.

Минфин РФ должен был осуществить выплаты по этим еврооблигациям 4 апреля, но сообщал, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. Несмотря на выплату, хоть и в рублях, в соответствии с международным правом это событие могло быть признано техническим дефолтом, однако у Минфина России было время — до 4 мая — на осуществление выплат по евробондам в соответствии с эмиссионной документации, то есть в долларах.