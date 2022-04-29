МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет в последний рабочий день недели и месяца на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Индекс доллара корректируется вниз после шести торговых сессий роста

По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 21,63 доллара, или на 1,78%, до 1912,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 23,203 доллара за унцию.

После заметного укрепления в течение шести торговых сессий подряд сегодня доллар перешёл к коррекции по отношению к другим основным валютам

Ослабление американской валюты делает драгметалл более выгодным финансовым активом.

"Укрепление доллара в начале недели стало основным фактором "ослабления" золота, и поскольку мы наблюдаем разворот доллара, это явно оказывает некоторую поддержку (росту котировок — ред.) золота", — отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Рейтер.