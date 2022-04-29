МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в пятницу ростом после выхода сильных финотчетов и экономической статистики, по итогам месяца индексы в основном показали снижение, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,47% — до 7544,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 6533,77 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 14097,88 пункта. За апрель FTSE 100 показал рост на 0,38%, CAC 40 — опустился на 1,89%, DAX — сократился на 2,2%.

Рынки продолжают оценивать данные сезона отчетности. Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что в первом квартале ее выручка подскочила в 2,5 раза, до 15,828 миллиарда евро при прогнозе в 12,66 миллиарда евро. Акции компании выросли в цене на 5,6%.

Бумаги итальянской Eni подорожали на 1,8%, ее выручка поднялась за три отчетных месяца в 2,2 раза, до 32,494 миллиарда евро, а чистая прибыль — в 4,2 раза в годовом выражении — до 3,583 миллиарда евро.