МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Неопределенность, связанная с ужесточением санкций в отношении России и их влиянием на экономику Европы, может продолжать оказывать давление на евро, так, что оно может даже "уйти со сцены", пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten

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Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах евро

По мнению ряда экспертов, Европа сильнее, чем США, пострадает от экономических последствий украинского кризиса. В краткосрочной перспективе ФРС должна дать доллару дополнительную поддержку, хотя рынок уже ожидает значительного повышения процентных ставок в США для борьбы с высокой инфляцией, пишут аналитики Landesbank BayernLB. 

В еврозоне сейчас отмечается резкий рост цен. По мнению главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в 2022 году, запланированных Европейским центробанком. "На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне — или даже рецессия — все еще может поколебать запланированный курс ужесточения", — отметил эксперт. По его словам, рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ действовать станут "кошмаром".

Индикаторы потребительских настроений практически не оказывали влияния курс евро. Показатели достигли рекордно низкого уровня в Германии после второго ухудшения подряд. "Окончательно стало ясно, что надежды на восстановление в результате ослабления ограничений, вызванных пандемией, не оправдались", — заявил эксперт по потребительскому рынку GfK Рольф Бюркль.

В свою очередь, бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер в интервью DWN предупредил об устойчивом снижении курса евро. По его мнению, теоретически евро может даже полностью исчезнуть со сцены. "История показывает, что, когда официальные деньги страдают из-за ситуации на потребительском рынке, люди ищут другие способы хранения и обмена стоимости", — отметил он, напомнив, что если ранее данную роль играли золото и серебро, то сейчас на это могут претендовать криптовалюты.