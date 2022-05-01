МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Неопределенность, связанная с ужесточением санкций в отношении России и их влиянием на экономику Европы, может продолжать оказывать давление на евро, так, что оно может даже "уйти со сцены", пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах евро

По мнению ряда экспертов, Европа сильнее, чем США, пострадает от экономических последствий украинского кризиса. В краткосрочной перспективе ФРС должна дать доллару дополнительную поддержку, хотя рынок уже ожидает значительного повышения процентных ставок в США для борьбы с высокой инфляцией, пишут аналитики Landesbank BayernLB.

В еврозоне сейчас отмечается резкий рост цен. По мнению главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в 2022 году, запланированных Европейским центробанком. "На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне — или даже рецессия — все еще может поколебать запланированный курс ужесточения", — отметил эксперт. По его словам, рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ действовать станут "кошмаром".

Индикаторы потребительских настроений практически не оказывали влияния курс евро. Показатели достигли рекордно низкого уровня в Германии после второго ухудшения подряд. "Окончательно стало ясно, что надежды на восстановление в результате ослабления ограничений, вызванных пандемией, не оправдались", — заявил эксперт по потребительскому рынку GfK Рольф Бюркль.

В свою очередь, бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер в интервью DWN предупредил об устойчивом снижении курса евро. По его мнению, теоретически евро может даже полностью исчезнуть со сцены. "История показывает, что, когда официальные деньги страдают из-за ситуации на потребительском рынке, люди ищут другие способы хранения и обмена стоимости", — отметил он, напомнив, что если ранее данную роль играли золото и серебро, то сейчас на это могут претендовать криптовалюты.