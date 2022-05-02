МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии в первый торговый день мая сильно снижаются после обвала рынков в США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись снижением вслед за рынками США

По состоянию на 12.08 мск французский CAC 40 снижается на 1,74%, до 6419,83 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 13953 пунктов.

Британская биржа закрыта в связи с выходным днем, в пятницу британский FTSE 100 вырос на 0,47%, до 7544,55 пункта.

В пятницу ключевые индексы США обвалились после выхода ряда финансовых результатов крупных компаний. Так, Amazon впервые за семь лет получила убыток, который по итогам прошлого квартала составил 3,8 миллиарда долларов, из-за чего акции компании рухнули в цене на 14%. Apple же сообщила, что по итогам того же квартала могла понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками, бумаги компании подешевели на 3,7%.

Из-за разочаровывающих новостей от гигантов сферы информационных технологий "технологический" индекс Европы снижается в понедельник на 2%, а бумаги таких компаний как SAP, Nokia и Logitech дешевеют на 1%, 2% и 1,9% соответственно.

Кроме того, индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны в апреле по окончательной оценке почти не изменился по сравнению с первоначальной оценкой (55,3 пункта), упав до 55,5 пункта с 56,5 пункта в марте. Показатель оказался на минимуме более чем за год.