МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Так, по итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,26%, до 2680,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7316,2 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на символические 0,06%, до 21101,89 пункта.

На биржах Китая, кроме Гонконга, во вторник, как и в понедельник, не проводятся торги. Также закрыта и токийская биржа, а во вторник японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, до 26818,53 пункта.

В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федрезерва США. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки регулятора сразу на 50 базисных пунктов. Инвесторы пытаются оценить последствия ужесточения монетарной политики регулятора на экономику США.

Тем временем австралийский индекс уже оказался под давлением решением центробанка страны о повышении учетной ставки впервые за десять лет — до 0,35% годовых с 0,1%.