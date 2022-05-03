МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут на корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением во вторник

По состоянию на 12.47 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,36%, до 7517,74 пункта, французский CAC 40 — растёт на 0,94%, до 6485,95 пункта, немецкий DAX увеличивается на 0,6%, до 14022,47 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать финансовую отчетность компаний. При этом британский индекс снижается, в то время как компания ВР сообщила, что хотя ее квартальная выручка составила 51,22 миллиарда долларов, что в 1,4 раза выше показателя годичной давности, но в итоге она получила чистый убыток 20,4 миллиарда долларов, что связано с продажей активов "Роснефти" и выходом из совместных предприятий с ней.

Также на FTSE 100 негативно влияют ожидания очередного повышения учетной ставки британским центробанком — аналитики полагают, что регулятор повысит ее до 1% с 0,75%.