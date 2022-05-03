МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду незначительно меняются, слабо колеблясь, с учётом выхода финансовой отчетности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. В США заявили о попавшем в ловушку из-за антироссийских санкций Западе

По состоянию на 15.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,03%, до 32961 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растёт на 0,01%, до 13074,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 4150,25 пункта.

Подобная динамика фьючерсов не даёт чётких сигналов того, как откроются сегодня фондовые биржи. Сезон отчетности продолжается, трейдеры оценивают новую порцию финансовых релизов.

Так, акции косметической компании Estee Lauder на предварительных торгах падают в цене на 9,5% после того как компания ухудшила свой прогноз на текущий финансовый год из-за украинского конфликта и карантина в Китае. По итогам года Estee Lauder ожидает роста выручки на 7-9%, в феврале ожидался рост на 10-12%.

Фармацевтическая Pfizer в то же время сохранила прогноз годовой выручки, но снизила оценку будущей скорректированной разводненной прибыли. Бумаги компании дешевеют на 1,3%.