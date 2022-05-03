МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Группа DZ Bank возобновила финансовые операции с российскими банками

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,04%, до 33046,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 12504,52 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,1%, до 4159,4 пункта.

Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Кроме того, в среду состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, во время которого инвесторы надеются получить более четкие сигналы о дальнейших шагах регулятора для сдерживания инфляции.

Негативные настроения также усиливают корпоративные новости. Так, акции косметической компании Estee Lauder падают в цене 8% после того как компания ухудшила свой прогноз на текущий финансовый год из-за украинского конфликта и карантина в Китае. По итогам года Estee Lauder ожидает роста выручки на 7-9%, в феврале ожидался рост на 10-12%.