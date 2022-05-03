МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США преимущественно снижаются на ожиданиях решений ФРС

По состоянию на 17.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,94 доллара, или на 0,33%, до 1869,66 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,67%, до 22,735 доллара за унцию.

Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, в среду состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, во время которой инвесторы рассчитывают получить более четкие сигналы о дальнейших шагах регулятора для сдерживания инфляции.

"Внимание рынков в большой степени привязано к ужесточению монетарной политики главными регуляторами, особенно Федрезервом", — отметил аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), чье мнение приводит агентство Рейтер.