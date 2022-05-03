МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.03 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,94 доллара, или на 0,33%, до 1869,66 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,67%, до 22,735 доллара за унцию.
Во вторник начинается двухдневное заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы в среду. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Кроме того, в среду состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, во время которой инвесторы рассчитывают получить более четкие сигналы о дальнейших шагах регулятора для сдерживания инфляции.
"Внимание рынков в большой степени привязано к ужесточению монетарной политики главными регуляторами, особенно Федрезервом", — отметил аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), чье мнение приводит агентство Рейтер.