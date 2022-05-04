На 7.46 мск индекс Hang Seng Index падал до 20 838 пунктов, KOSPI - до 2676,27 пункта
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индексы Китая и Японии остаются закрытыми на время праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снижался на 1,25%, до 20 838 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7313,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 2676,27 пункта.
Биржи Китая и Японии закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов пятницы, 29 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,41%, до 3047,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,89%, до 1878,88 пункта. Японский Nikkei 225 завершил торги понедельника, 2 мая, снижением на 0,11%, до 26818,53 пункта.
В среду инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Трейдеры пытаются оценить последствия резкого ужесточения монетарной политики.
"Все внимание приковано к заседанию FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) и повышению ставки — это абсолютная данность", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836813151.html