МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, индексы Китая и Японии остаются закрытыми на время праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают повышения учетной ставки ФРС США

По состоянию на 7.46 мск индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снижался на 1,25%, до 20 838 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7313,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 2676,27 пункта.

Биржи Китая и Японии закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов пятницы, 29 апреля, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,41%, до 3047,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,89%, до 1878,88 пункта. Японский Nikkei 225 завершил торги понедельника, 2 мая, снижением на 0,11%, до 26818,53 пункта.

В среду инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Трейдеры пытаются оценить последствия резкого ужесточения монетарной политики.

"Все внимание приковано к заседанию FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) и повышению ставки — это абсолютная данность", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).