МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром слабо меняется в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть меняются на ожиданиях уменьшения предложения

По состоянию на 9.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex символически дорожает на 0,02%, до 4,3025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,68%, до 9410 долларов, алюминия — на 4,64%, до 2911 долларов, цинка — на 3,54%, до 3961,5 доллара.

На рынке меди в среду утром наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании решений о дальнейшей монетарной политике ФРС. Аналитики, в частности, считают, что регулятор снова повысит учётную ставку, причём сразу до 0,75-1%.

Повышение этой ставки позитивно для американской валюты, что сделает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.