На 9.17 мск июльский фьючерс на медь на Comex рос до 4,3025 доллара за фунт
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром слабо меняется в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex символически дорожает на 0,02%, до 4,3025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,68%, до 9410 долларов, алюминия — на 4,64%, до 2911 долларов, цинка — на 3,54%, до 3961,5 доллара.
На рынке меди в среду утром наблюдается слабая динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании решений о дальнейшей монетарной политике ФРС. Аналитики, в частности, считают, что регулятор снова повысит учётную ставку, причём сразу до 0,75-1%.
Повышение этой ставки позитивно для американской валюты, что сделает сырьевые товары менее привлекательными для покупки.
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836813889.html