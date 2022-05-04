МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе на торгах в среду пока держатся на уровне расчётной цены вторника — 1079,5 доллара — и торгуются в коридоре 1060–1105 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Заявки на транзит газа через Украину сохранились на уровне 4 мая

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1058,6 доллара (−1,9% к расчётной цене вторника). Затем котировки чуть выросли и вскоре перешли в плюс, достигнув 1107,4 доллара (+2,6%).

Стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" на рынке спот на 4 мая по TTF составила 1053,9 доллара.

Спрос на газ, несмотря на окончание отопительного сезона, сохраняется: Европа продолжает заполнять свои подземные хранилища. По данным на утро 3 мая они заполнены на 34%, общий объём газа составляет около 36,3 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe).

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой "Газпромом" поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа его оплаты в рублях.