МОСКВА, 4 мая — Прайм. Рубль в мае-июне способен укрепиться к доллару до 60 рублей и ниже, что благоприятно скажется на балансе импорта и экспорта в России, сказал РИА Новости стратег SberCIB Investment Research по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Курс доллара упал ниже 69 рублей, евро до 72 рублей

В первые минуты торгов среды на валютном рынке Московской биржи доллар опускался до 68,63 рубля, евро — до 72 рублей. Примерно через час рубль почти растерял свой рост: доллар торговался недалеко от уровня предыдущего закрытия — в районе 70,72 рубля, евро — около 74,2 рубля. К 11.43 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,43 рубля — до 69,53 рубля, курс евро — на 1,57 рубля, до 73,18 рубля.

"В среднесрочной перспективе не исключено укрепление рубля до 60 и ниже, что необходимо для увеличения импорта и балансировки экспорта", — сказал Попов, пояснив, что подразумевается период май-июнь.

Эксперт напомнил, что руководство Банка России в пятницу отметило: курс рубля теперь преимущественно формируется соотношением экспорта и импорта, а потоки капитала из-за введенных ограничений слабо влияют на него. Также ЦБ сообщил о готовности и дальше смягчать требование по обязательной продаже валютной выручки, добавил аналитик.

"Однако этого, вероятно, будет недостаточно, чтобы остановить укрепление рубля в условиях превышения экспорта над импортом и пониженного спроса на валюту из-за ограничений на движение капитала", — полагает он.

На этом фоне рубль резко укрепился на офшорном рынке за майские праздники — на 5%, до 67 рублей за доллар, а на бирже в среду утром — до 68,6 рубля, однако на этих уровнях резко возрос спрос на валюту, и рубль вернулся выше 70 рублей за доллар, прокомментировал Попов курсовую динамику.