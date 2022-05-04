НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — ПРАЙМ. Индексы индийских бирж упали почти на 2% на фоне объявления центробанка Индии о повышении ставки репо на 40 базисных пунктов. СМИ: Индия рассчитывает покупать нефть из России по заниженной цене

Согласно данным торгов, индекс BSE Sensex с 30 акциями упал на 1120 пунктов, или на 1,97%, до 55 856 пунктов, в то время как NSE Nifty опустился на 340 пунктов, или на 1,99%, до 16 730 пунктов.

Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.

Ранее в среду глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил о повышении ставки репо на 40 базисных пунктов с немедленным вступлением в силу. Таким образом ключевая процентная ставка в Индии выросла до 4,4%, вернувшись к показателю марта 2020 года. Это первое повышение ставки репо с августа 2018 года.

Управляющий центробанка Индии отметил, что решение по повышению ставки было принято в связи с растущей инфляцией, геополитической напряженностью, высокими ценами на сырую нефть и нехваткой сырьевых товаров во всем мире, которые повлияли на индийскую экономику. Дас добавил, что экономика Индии продемонстрировала устойчивость на фоне "тектонических сдвигов в мировой экономике" благодаря осмотрительной политике, однако дефицит и волатильность на товарных и финансовых рынках становятся все более острыми.