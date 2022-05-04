МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды снижением, в то время как инвесторы всего мира ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на статданных по еврозоне

Так, по итогам торгов индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снизился на 1,1%, до 20 869,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7304,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,11%, до 2677,57 пункта.

Биржи Китая и Японии при этом сегодня закрыты на выходные. А по итогам прошедших торгов в Китае — в пятницу — индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,41%, до 3047,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,89%, до 1878,88 пункта. Японский Nikkei 225 завершил торги понедельника, 2 мая, снижением на 0,11%, до 26818,53 пункта.

В среду инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федрезерва США, которые будут опубликованы позже вечером. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки регулятора сразу на 50 базисных пунктов. Трейдеры также пытаются оценить влияние ужесточения монетарной политики не только на экономику США, но и на мировую экономику.