МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Клиенты форекс-дилеров нарастили отрицательный результат деятельности в прошлом квартале на 29,8% (к четвертому кварталу 2021 года), до рекордных 477 миллионов рублей, следует из представленной отчетности российских лицензированных форекс-дилеров на сайте компаний. Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного старта торгов

"Альфа форекс" за прошлый квартал зафиксировал 384,8 миллиона рублей убытков в качестве обобщенных финрезультатов клиентов-физлиц (не ИП). При этом по 2681 счету был зафиксирован положительный финрезультат в 2,266 миллиарда рублей, отрицательный в 2,65 миллиарда – по 5660 счетам. Кварталом ранее убытки составляли 271,3 миллиона рублей: 815,9 миллиона прибыли на 2747 счетах и 1,087 миллиарда убытков на 4511 счетах.

"Финам Форекс" за прошлый квартал зафиксировал 56,96 миллиона рублей убытков в качестве обобщенных финрезультатов клиентов-физлиц (не ИП). При этом по 466 счетам был зафиксирован положительный финрезультат в 135,35 миллиона рублей, отрицательный в 192,3 миллиона – по 1318 счетам. Кварталом ранее убытки составляли 24,2 миллиона рублей: 96,8 миллиона прибыли на 510 счетах и 121 миллион убытков на 1118 счетах.

"ВТБ Форекс" за прошлый квартал зафиксировал 35,3 миллиона рублей убытков в качестве обобщенных финрезультатов клиентов-физлиц (не ИП). При этом по 263 счетам был зафиксирован положительный финрезультат в 365 миллионов рублей, отрицательный в 400,3 миллиона – по 570 счетам. Кварталом ранее убытки составляли 72,1 миллиона рублей: 550,1 миллиона прибыли на 248 счетах и 622,3 миллиона убытков на 741 счете.

Четвертый форекс-дилер — "БКС Форекс" получил лицензию осенью 2021 года и начал работать с клиентами только в апреле текущего года.