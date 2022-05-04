МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доллар упал к 68,6 впервые с 2020 года

По состоянию на 15.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,32%, до 33139 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13114 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4181 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи откроются ростом. Большинство аналитиков и трейдеров полагают, что ФРС по итогам майского заседания повысит свою учетную ставку на 50 базисных пунктов. Решение регулятора будет опубликовано позднее в среду.

Примерно в это же время пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которой инвесторы рассчитывают получить информацию о дальнейших планах Федрезерва.

Тем временем число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тысяч, в то время как ожидался рост на 395 тысяч. А дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 109,8 миллиарда долларов, хотя прогнозировалось его увеличение до 107 миллиардов.

Эти данные также в последний момент могут повлиять на решения ФРС.