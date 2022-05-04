МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Цена июньского фьючерса на природный газ в США в среду подскочила до 8,46 доллара за MMBtu (британские тепловые единицы, БТЕ), превысив 300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.02 мск июньский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 5,7% — примерно до 300 долларов за тысячу кубометров. Максимальное значение среды составило около 302,5 доллара. На таком уровне цены находятся впервые с августа 2008 года.

Утром в ходе торгов фьючерс опускался в цене, однако днем перешел к уверенному росту после новостей об антироссийских санкциях.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.

Европейский фьючерс на газ тем временем дорожает на 5% — примерно до 1133 долларов за тысячу кубометров.