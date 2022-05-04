МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рынок российских акций в ходе торгов среды теряет 1,9% по индексу Мосбиржи и растет на 1,58% по долларовому индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Цена фьючерсов на природный газ в США рекордно растет

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижается на 1,9%, до 2398,37 пункта, индекс РТС растет на 1,58%, до 1098,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает на 2,15 рубля, до 68,80 рубля, курс евро — на 2,36 рубля, до 72,38 рубля.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго.

В понедельник индексный провайдер MSCI объявил о приостановке расчета и предоставления индекса MSCI Russia 10/40 с 6 мая в связи с санкциями в отношении российских компаний.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Аэрофлота" (+1,03%) и "Магнита" (+4,15%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что поддержку бумагам "Магнита" оказывают сообщения в СМИ о переговорах с казахстанскими партнерами о помощи с поставками из-за рубежа.

"Бумаги "Аэрофлота" пользуются ситуативной поддержкой на фоне объявления цены размещения этих акций в рамках крупной дополнительной эмиссии. Она составит 34,29 рубля, что заметно выше биржевого курса", — уточняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

В лидерах падения акции Сбербанка (-3,14%), "Газпрома" (-2,25%), ВТБ (-1,64%), "Новатэка" (-4,85%), "Яндекса" (-2,34%) и расписки TCS Group (-6,67%).

"Вчера появилась информация о том, что в рамках санкционного пакета от SWIFT отключат Сбербанк и еще несколько крупных российских банков. На этом фоне акции Сбербанка сегодня несут серьезные потери", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Алексей Калачев из ФГ "Финам" добавляет, что бумаги банков и нефтегазовых компаний снижаются под давлением ожидаемых санкций.

Владимир Соловьев из "Промсвязьбанка" также считает, что после роста в начале торгов российский фондовый рынок перешел к снижению из-за анонсированного в среду нового пакета санкций со стороны ЕС, включающего ограничения на импорт энергоносителей и отключение новых банков от системы SWIFT. В результате основное давление пришлось на "наиболее весовые" нефтегазовые и финансовые сектора, полагает он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Виталий Манжос из "Алго Капитала" напоминает, что текущее падение индекса Мосбиржи уже превысило 2%. "Поэтому вероятность того, что он сумеет полностью отыграть свою утреннюю просадку, уже невелика. Мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2370-2440 пунктов, с понижением не более 3% по итогам дня", — заключает он.

Аналитики из компании "Фридом Финанс" прогнозируют, что индекс Мосбиржи на закрытии текущей сессии будет находиться в диапазоне 2350-2500 пунктов, РТС — 1000-1135 пунктов.